Une aide financière de 35 000 $ pour le terrain des loisirs de Saint-Robert-Bellarmin

Le parc éolien Saint-Robert-Bellarmin a remis une somme totalisant 44 000 $ pour la réalisation de trois projets dans le cadre du Fonds de développement des parcs éoliens de la Municipalité.

Ainsi, 35 000 $ ira à la première phase du projet de valorisation du terrain des loisirs de Saint-Robert. De plus, le Conseil d'établissement de l'école d'Audet recevra 5 000 $ pour un projet de serre, tandis que la Municipalité de Saint-Gédéon disposera de 4 000 $ pour son projet Un parc pour tous qui vise à améliorer l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Ces sommes ont été octroyées par EDF Énergies nouvelles, Fiera Axium, le Régime de rentes du Mouvement Desjardins et des entités du Mouvement ainsi que Enbridge.

Par la même occasion, 12 860 $ provenant du Fonds de développement des parcs éoliens du Granit ont été distribués par Énergie du Granit et EDF Énergies nouvelles pour la réalisation de six projets dans ce secteur, soit à Frontenac, Marston, Milan, Piopolis, Saint-Romain et Saint-Samuel-Station.

Ces aides financières ont été confirmées hier à la salle municipale de Frontenac