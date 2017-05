Le gazébo du parc à chiens de St-Georges a été posé jeudi dernier. Les travaux avancent bien.

L’aménagement du futur parc canin clôturé de Saint-Georges, sur l’avenue de la Chaudière, près de l’usine d’épuration, a connu un pas supplémentaire la semaine dernière avec la pose du gazébo extérieur sur une dalle de béton. L’installation de la clôture devrait être effectuée dans les semaines qui viennent.

En février dernier, rappelons que la Ville de Saint-Georges avait fait savoir qu’un parc canin serait installé d’ici à l’été sur l’avenue de la Chaudière, un site qui permettait de bénéficier d’infrastructures déjà existantes, dont une aire de stationnement et des lignes électriques. La Ville avait réservé une somme pouvant aller jusqu’à 75 000 $ pour la réalisation du projet. Le parc clôturé sera divisé en une section de 2 000 m2 (21 500 p2) pour les grands chiens et de 330 m2 (3 500 p2) pour les plus petits.

Selon le directeur des services techniques de la Ville, Alain Roy, un appel d’offres est en cours de lancement pour l’installation de la clôture. Le parc devrait être achevé d’ici aux vacances de la construction.

