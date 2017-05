Trois bénévoles beauceronnes reçoivent la médaille du Lieutenant-gouverneur

Trois bénévoles de l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) ont été récompensées, le dimanche 21 mai dernier, par la médaille du Lieutenant-gouverneur visant à reconnaître l’implication de bénévoles ayant soutenu un engagement social ou communautaire s’étant poursuivi au-delà de l’âge de 64 ans.

Les trois récipiendaires, Jacynthe Lévesque, de Saint-Georges, Hélène Beaudoin, de Saint-Éphrem et Sylvia Roy Létourneau, de Saint-Honoré-de-Shenley, ont été ainsi saluées pour leur implication dans la communauté, ayant contribué au mieux-être de leur milieu ou à l’atteinte de la mission d’un organisme.

Rappelons que près de 37% de la population âgée de 15 ans et plus pratique le bénévolat dans la province, contribuant au développement économique et social du milieu. À l’ABBS, regroupant 350 bénévoles, des aînés pour la plupart, l’opération de recrutement reste décisive pour arriver à satisfaire une masse de clientèle grandissante années après années. En 2016-2017, ce sont 44 142 heures de bénévolat qui ont été effectuées dans la région, équivalant, au salaire minimum, à environ 474 500 $ de services rendus à la population de la MRC.

L’ABBS existe depuis 1980. Sa mission vise à appuyer les personnes démunies. Pour obtenir plus d’informations, il est possible de visiter son site internet, sa page Facebook ou d’appeler directement au 418-228-0007.