De nouveaux complexes multifonctionnels pour Saint-Prosper et Saint-Honoré

Deux nouveaux complexes multifonctionnels seront construits dans la région, un à Saint-Prosper et l’autre à Saint-Honoré, au coût respectif de 10,4 M$ et de 1,9 M$.

À Saint-Prosper, le nouveau bâtiment comprendra un aréna avec des chambres pour les joueurs, des estrades pouvant accueillir environ 250 personnes, une cuisine, une salle à manger ainsi qu’une salle communautaire. Il sera érigé sur le terrain de la Commission scolaire Beauce-Etchemin, qui a accepté de le céder à la Municipalité.

« Ce projet permettra d’améliorer nos infrastructures, la qualité de vie de nos citoyens et favorisera notre développement. […] La réalisation de ce projet constitue une amélioration essentielle de nos équipements publics. La population de Saint-Prosper et des municipalités environnantes, de même que les étudiants de la polyvalente des Abénaquis pourront utiliser un édifice moderne et adapté aux réalités d’aujourd’hui qui, en plus, émettra moins de gaz à effet de serre dans l’atmosphère », déclare le maire de Saint-Prosper, Richard Couet.

Si tout se passe comme prévu, la Municipalité ira en appel d’offres en 2018. « Nous espérons une ouverture en 2019 », ajoute-t-il.

Pour ce qui est de Saint-Honoré, le nouveau lieu réunira un gymnase, qui pourra être converti en une salle communautaire, des vestiaires et des bureaux administratifs. « Le projet de centre multifonctionnel date de 2012, après qu'un incendie est détruit complètement la salle communautaire et le salon de quilles. […] On va construire le bâtiment à côté de l’aréna. De plus, il y aura différents aménagements possibles pour répondre aux besoins de nos citoyens », affirme le maire de Saint-Honoré, Dany Quirion.

Celui-ci précise que la construction s’amorcera aux alentours du mois d’août et devrait durer jusqu’en février 2018.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Marc Miller s’est dit fier que le gouvernement fédéral réalise des investissements tels que ceux-ci. « Ils offrent aux résidents de nouvelles possibilités de pratiquer une variété de sports à longueur d’année, tout en favorisant la croissance économique et la création d’emplois bien rémunérés pour la classe moyenne », mentionne-t-il.

De son côté, le député de Beauce-Sud, Paul Busque, estime que l’implication du gouvernement provincial dans ces projets reflète sa volonté de « de mettre à la disposition de la population des installations accessibles et sécuritaires et d’offrir un soutien aux municipalités pour assurer la pérennité et la qualité de leurs infrastructures. Ces projets réalisés à Saint-Prosper et à Saint-Honoré-de-Shenley permettront à la population de Beauce-Sud de pratiquer régulièrement des sports et des activités physiques, ce qui l’incitera à adopter un mode de vie physiquement actif. »

Les gouvernements du Canada et du Québec paieront chacun le tiers des deux factures dans le cadre du Nouveau fonds chantiers Canada-Québec. Les municipalités paieront le tiers restant, 3,4 M$ pour Saint-Prosper et 655 000 $ pour Saint-Honoré.

Cette dernière tiendra une séance publique d’information ce soir sur ce projet. Des bailleurs de fonds privés seront annoncés ainsi que des organismes qui participeront financièrement. « Notre but est que l’impact du centre multifonctionnel soit nul sur le compte de taxes », précise M. Quirion.

Du côté de Saint-Prosper, la Municipalité empruntera pour régler la somme demandée. « Théoriquement, un emprunt d’environ 3 M$ coûte environ 80 $ par tranche de 100 000 $ d’évaluation. C’est un chiffre théorique, car il faut tenir compte du rôle d’évaluation au moment où le projet va se réaliser, c’est-à-dire pas avant 2019 ou 2020. Il est aussi possible que les taxes n’augmentent pas comme ce fut le cas lors de la réfection du réseau d’aqueduc et d’égouts », répond M. Couet lorsque questionné sur l’impact du complexe sur le compte de taxes des citoyens.