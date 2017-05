La Ville de Sainte-Marie se mobilise pour devenir la 1ère de la région à obtenir 5 fleurons

Ayant renouvelé son adhésion au programme des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années, Sainte-Marie recevra de nouveau cet été la visite des classificateurs qui détermineront une nouvelle cote de classification à l’automne. Déjà détentrice de 4 fleurons depuis 2011, avec Lac-Etchemin, elle pourrait devenir la 1ère localité de la région Chaudière-Appalaches à obtenir la note maximale de 5 fleurons.

Durant l’été 2014, au cours de la dernière visite des classificateurs du programme des Fleurons du Québec, Sainte-Marie avait déjà réussi a augmenté son pointage, n’ayant plus qu’à améliorer l’aspect visuel de son secteur commercial et industriel pour se voir enfin récompenser de la note maximale convoitée depuis plusieurs années.

L’enjeu est suffisamment fort pour l’image de la ville que la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) et Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) ont décidé d’unir leurs forces avec la Société de l’arbre mariveraine (SAMAR) et la Ville pour encourager les propriétaires d’industries et de commerces à embellir l’environnement de leur entreprise.

Un investissement payant

Visant à obtenir une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour avoir un milieu de vie plus convivial, plus sain et plus vert, l’investissement dans l’aménagement paysager a été mis en avant par les différents intervenants de cette année. « Une entreprise fleurie est un commerce attrayant et invitant. Faites votre part et fleurissez votre environnement de travail vous aussi, afin d’aider la Ville de Sainte-Marie à se distinguer », a déclaré Nancy Labbé, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce.

Permettant d’augmenter la valeur du bâtiment, de réduire la pollution acoustique, d’améliorer la qualité de l’air et celle des travailleurs, les aménagements mis en avant donneront aussi à la Ville la possibilité de se distinguer en devenant la localité régionale la plus fleurie. « Grâce à l’implication de chacun, nous réussirons à nous démarquer et à créer un milieu de vie attirant et stimulant qui sera une fierté pour l’ensemble de la communauté. Une fierté pour mobiliser, attirer et développer ! », a ajouté Claude Drouin, directeur du développement des affaires et commissaire industriel du DENB.

Plusieurs activités de sensibilisation seront organisées dans les prochaines semaines afin d’accentuer les efforts d’embellissement. Il est ainsi possible de participer à un concours organisé dans les centres jardins jusqu’au 15 juin, en collaboration avec Hortibeauce et Les Jardins de la Passion. Pour connaître tous les détails, il est possible de cliquer sur le lien suivant ou d’appeler au 418-390-2905.