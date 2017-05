L’AGA de Parentaime sera précédée d’un spectacle d’Éducazoo pour les enfants

Le 25 mai prochain, l’Assemblée générale annuelle de Parentaime Maison de la famille des Etchemins se tiendra à 19h30 au sous-sol du restaurant La Grille, à Saint-Prosper. En préséance, un spectacle d’animaux pour enfants sera offert sans frais à 18h30.

À noter que La Halte-Répit sera disponible pour les enfants de 12 ans et moins. Éducazoo est un service d’animation et d’éducation avec des animaux domestiques et exotiques pour tous types d’événements. Les refuges de l’organisme accueillent près de 500 animaux, dont 95% ont été abandonnés par leur maître.

Plus d'informations sur Parentaime en cliquant sur le lien suivant, ou en appelant au 418-625-2223.