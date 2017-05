Le conseil d'élèves de l'école Curé-Beaudet de Saint-Éphrem récompensé pour son engagement

Le conseil d'élèves de l'école Curé-Beaudet de Saint-Éphrem s'est vu récompensé dans le cadre du pogramme « Vox populi : Ta démocratie à l'école ! » le vendredi 19 mai dernier.

Lors d'une activité récompense qui a eu lieu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, Maryse Gaudreault, ainsi que le directeur des opérations électorales et adjoint au directeur général des élections, Jean-François Blanchet, ont rendu hommage aux élèves qui ont su faire une différence dans le quotidien de leur école.

Cette activité est destinée à récompenser des conseils d'élèves qui se démarquent par leur dynamisme et l'excellence de leur engagement. « Le programme Vox populi est désormais un incontournable pour les conseils d'élèves des quatre coins du Québec », a expliqué Maryse Gaudreault. « L'appui offert aux jeunes élus et à leurs accompagnateurs leur donne l'occasion de s'accomplir. Il leur offre les outils nécessaires pour changer les choses dans leur milieu de vie. L'événement [du 19 mai dernier] est la preuve de la créativité et de l'implication de cette génération. Ces prémisses de l'engagement citoyen doivent être valorisées afin que les jeunes poursuivent dans cette voie ! », a-t-elle ajouté.

Les différents prix

Tout comme lors de l'édition précédente, des prix Coup de cœur ont été décernés à six projets mobilisateurs réalisés de manière démocratique par des conseils d'élèves élus par leurs pairs. Les écoles méritantes, trois de niveau primaire et trois de niveau secondaire, ont obtenu une bourse de 500 $.

Cette année, le comité organisateur a également voulu saluer le travail exceptionnel de membres du personnel responsables de conseils d'élèves ainsi que la richesse de la culture démocratique dans des écoles inspirantes, et ce, en ajoutant deux nouvelles catégories de prix. La catégorie Coup de main a permis de souligner l'engagement unique de deux responsables de conseil d'élèves.

Pour sa part, la catégorie Coup de chapeau a fait valoir l'importance des valeurs démocratiques de deux écoles se distinguant par la participation citoyenne des jeunes dans leur milieu scolaire.

« L'édition 2017 a encore une fois démontré à quel point l'exercice de la démocratie en milieu scolaire peut avoir des effets positifs et durables », a souligné Jean-François Blanchet. « Il est inspirant de voir autant de jeunes, et de moins jeunes, participer aussi activement, et de façon démocratique, aux décisions et aux enjeux de leur milieu scolaire. Nous avons besoin d'une relève responsable et engagée qui croit en l'importance du droit de vote et au rôle actif que peuvent jouer les citoyennes et les citoyens dans la société », a-t-il conclu.

Les récipiendaires 2016-2017

Prix Coup de cœur

Écoles primaires

École Prévost (Saint-Jérôme, Laurentides) : Une journée autour du monde

École Curé-Beaudet (Saint-Éphrem, Chaudières-Appalaches) : Faire rayonner les talents !

École Bourgeoys-Champagnat (Longueuil, Montérégie) : Les bons coups !

Écoles secondaires

Polyvalente Horizon-Blanc (Fermont, Côte-Nord) : Cantine PHB (Coop de jeunes travailleurs)

École Sainte-Martine (Sainte-Martine, Montérégie) : Sauver l'eau, c'est sauver notre peau!

École Antoine-de-Saint-Exupéry (Saint-Léonard, Montréal) : Savoir-Vivre et Expo 2017

Prix Coup de main

École primaire

École Prévost (Saint-Jérôme, Laurentides) :Mélanie Fortier, enseignante

École secondaire

Polyvalente Horizon-Blanc (Fermont, Côte-Nord) : Liette Bastien, éducatrice spécialisée

Prix Coup de chapeau

École primaire

École alternative des Cheminots (Delson, Montérégie)

École secondaire

École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont (Outremont, Montréal)

L'édition 2016-2017 de du programme « Vox populi : Ta démocratie à l'école ! » a rassemblé 233 écoles primaires et secondaires à travers la province et représente 121 formations données à des conseils d'élèves aini que 1567 jeunes élues et élus formés.

Rappelons que Vox populi est une initiative du Directeur général des élections du Québec, de l'Assemblée nationale du Québec et de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Il s'agit d'un programme qui donne l'occasion à des écoles primaires et secondaires de faire l'apprentissage de la démocratie. Concrètement, ce programme permet aux élèves de vivre un processus électoral, de mettre en pratique des valeurs démocratiques et de participer, au moyen de conseils d'élèves, aux décisions touchant la vie de leur école.