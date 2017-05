Un nouveau centre sportif de 9,8 M$ pour Saint-Joseph

Un centre sportif sera construit à Saint-Joseph au coût de 9,8 M$. C’est ce qui a été annoncé hier lors d’une conférence de presse à Beaumont.

En effet, l’adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales du Québec, Norbert Morin, et le secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada, Marc Miller, ont confirmé que les gouvernements fédéral et provincial vont contribuer financièrement à la hauteur du tiers de la facture, soit près de 3,3 M$ chacun.

« Nous sommes très heureux de cette annonce. Nous avions présenté le projet en septempre dernier, mais nous ne nous attendions pas à la recevoir tout de suite », se réjouit le maire de Saint-Joseph, Michel Cliche, rejoint au téléphone ce matin.

Le nouveau bâtiment sera construit sur la rue Saint-Christine, à proximité de l’intersection de la route 173. « Il sera bâti entre le stationnement des autobus et la route de contournement à gauche lorsque l’on monte la rue Saint-Christine. C’est un secteur en pente, mais ce sera aménagé en conséquence. […] Nous voulions également demeurer près de l’école secondaire pour le programme de sports-études », explique-t-il. L’endroit a été choisi par les ingénieurs de la Commission scolaire Beauce-Etchemin et de la Ville selon plusieurs critères, dont la rentabilité et la visibilité.

En plus d’un aréna, le centre sportif comprendra également une salle multifonctionnelle.

Mentionnons également qu’une séance d’information publique aura lieu dans les prochains mois. « Nous allons inviter toute la population pour répondre aux questions, sur le coût du projet, etc. », ajoute-t-il. Rappelant que la Ville devra elle aussi débourser près de 3,3 M$, ce dernier ajoute que l’aréna actuel aurait nécessité un investissement de 6 à 7 M$ au cours des prochaines années pour la rendre conforme aux exigences du gouvernement.

La construction s’amorcera au plus tard en septembre 2018. D’ici là, Saint-Joseph pourra utiliser l’aréna actuel.

Par ailleurs, Saint-Joseph a également eu la confirmation d'une aide financière de 850 000 $ des gouvernements fédéral et provincial, soit 425 000 $ chacun, pour le remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts sous l'avenue du Palais sur une distance de 650 m. Le coût total de ce projet est d'environ 1,275 M$.