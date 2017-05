La Ville de Beauceville reçoit 6,5 M$ pour construire un nouvel aréna

S’inscrivant dans le cadre des investissements de 13,7 millions des gouvernements du Québec et du Canada dans 14 projets d’infrastructure récréative de la région Chaudière-Appalaches, la Ville de Beauceville a annoncé vendredi matin qu’elle avait reçu une subvention de 6,5 M$ pour un projet dont les travaux devraient débuter l’année prochaine.

« Merci aux gouvernements provincial et fédéral de soutenir notre communauté. Nous sommes plus qu'heureux de cette nouvelle. Ce projet d'infrastructure est important pour notre population et il contribue à améliorer la qualité de vie à Beauceville », a déclaré le maire Luc Provençal. Selon le directeur des loisirs François Langevin, les citoyens auront accès à une installation sportive de grande qualité : « L'aréna de Beauceville est un des seuls à être ouvert à l'année en Beauce et nos installations sont importantes pour toute la région. C'est l'occasion de faire rayonner la vie sportive beaucevilloise », a-t-il précisé par voie de communiqué.

Un projet de près de 10 millions de dollars de coûts qui devrait voir le jour en 2018

« Notre aréna est un lieu de rassemblement important pour les sportifs et les familles. Ça permet aux gens de socialiser et de développer leur sentiment d'appartenance. Cet investissement est une excellente nouvelle pour Beauceville, mais aussi pour toute la région », a réagi Félix Nunez, directeur général de la Municipalité, en ajoutant que le projet total aurait une valeur de 8 à 10 millions de dollars. Selon la Ville, « plusieurs lieux sont présentement l'étude pour son emplacement mais aucune décision n'a encore été arrêtée avec précision ». Les travaux devraient débuter à la fin du mois d'avril.