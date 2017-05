Une quarantaine d’élèves de l’école Dionne sont venus présenter la 2e course colorée

Voir la galerie de photos

Vendredi matin, les bureaux d’EnBeauce.com ont accueilli 44 élèves de l’école Dionne, de Saint-Georges, pour parler de la 2e édition de la Course colorée qui se tiendra demain matin au Parc des Sept-Chutes, à partir de 9h. Près de 300 personnes y sont attendues.

Demain matin, l’école Dionne, de Saint-Georges, tiendra la 2e édition de sa course colorée déguisée au Parc des Sept-Chutes, un événement organisé par des élèves de 2e, 3e et 4e année. Le départ de la course s’effectuera au chalet du parc aux alentours de 9h. L’année passée, l’activité avait réuni près de 120 personnes.

Mentionnons que les billets, vendus à un prix de 10 $, seront disponibles aussi directement sur place. L’activité, qui en est à sa 2e édition, est organisée par les classes de Maryse Talbot et Catherine St-Hilaire pour financer un voyage de fin d’année.