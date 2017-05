La Fondation du coeur amasse 35 000 $ lors de son tournoi de golf annuel

La Fondation du coeur Beauce-Etchemin a amassé 35 000 $ lors du Tournoi du coeur qui a eu lieu vendredi dernier au Club de golf de Beauceville.

Les fonds amassés permettront à la Fondation d’assurer le développement et la pérennité du Pavillon du cœur en plus de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon offerts aux gens souffrant de maladie chronique ou à risque de l’être.

« Notre objectif était d'amasser 20 000 $ et nous l'avons largement dépassé. Ce tournoi est un beau travail d'équipe et nous sommes plus qu'heureux du résultat. Soulignons particulièrement le travail de notre président d'honneur qui a investi beaucoup de temps et qui a fait toute la différence dans la réussite de notre événement », a déclaré le président de la Fondation, Denis Bolduc.

La 30e édition de l'événement s'est déroulée sous la présidence d'honneur de Claude Veilleux des Constructions Résicom. « On peut vivre avec un poumon ou un seul rein, mais on ne peut pas vivre sans coeur. Je vous remercie tous d'avoir été présents vendredi pour soutenir la cause de la Fondation », a-t-il mentionné, remerciant au passage tous les donateurs qui ont participé au Tournoi du coeur.

Malgré une température défavorable, 148 golfeurs s'étaient inscrits à la journée. À eux s’ajoutent les nombreux donateurs et bénévoles qui ont contribué au succès du tournoi.

La Fondation du cœur tient à remercier tous les participants et les donateurs pour leur générosité sans égard. Elle remercie également les bénévoles qui s’investissent de tout cœur dans chacun de ses événements.

Rappelons que la Fondation est présentement en campagne annuelle de financement pour réaliser un nouveau programme de prévention offert aux personnes présentant de nombreux facteurs de risque de développer une maladie chronique. Tous ceux qui souhaitent contribuer à la campagne peuvent faire un don en ligne au www.fondation.coeur.ca ou téléphoner au 418 227-1843.