Moisson Beauce reçoit 12 224 $ de la SAQ

Moisson Beauce a reçu 12 224 $ de la Société des alcools du Québec dans le cadre de la campagne des vins généreux au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Du 26 au 28 mai, la société d'État a remis 1 $ par bouteille de vin blanc vendue. « La SAQ est notre plus grand contributeur financier. Leur don arrive à point, puisque chaque mois, Moisson Beauce répond à plus de 10 000 demandes d'aide alimentaire d'urgence. Cette année, les besoins s'annoncent encore plus grands, puisque de nombreuses familles ont été touchées par des inondations. Ce genre de situation amène souvent les gens à avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Nous seront là grâce, entre autres, à la contribution de la SAQ et de leurs clients qui se sont présentés en grand nombre dans les succursales de la Société pour s'offrir un petit plaisir et penser aux gens qui ne sont pas en mesure de leur verre autour d'un bon repas. Ce geste de solidarité est tout à leur honneur » a affirmé la directrice générale de Moisson Beauce, Nicole Jacques.

Il s'agissait de la septième édition de cette campagne de la SAQ. Celle-ci a amassé 4,2 M$ pour les banques alimentaires au cours de cette période. « Chaque année, nous comptons sur la participation des Québécois pour faire de cette campagne un succès. Nous sommes heureux qu'ils soient fidèles au rendez-vous et qu'ils participent avec autant d'enthousiasme à soutenir les gens dans le besoin. Pour la SAQ, cette campagne est l'occasion de nous rappeler qu'avant de parler de gastronomie et d'accords vins et mets, chacun devrait être en mesure de manger à sa faim », ajoute la vice-présidente Stratégie commerciale et expérience client, Catherine Dagenais.