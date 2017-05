Deux aînés de Sainte-Aurélie récompensés par la médaille du Lieutenant-gouverneur

Dans le cadre de la cérémonie qui s'est tenue le dimanche 21 mai dernier à Sainte-Aurélie, deux aînés ont été récompensés par la médaille du Lieutenant-gouverneur pour souligner leur engagement bénévole au sein de la communauté, Berthe Boulet et Paulin Paquet.

« Tous les citoyens de Sainte-Aurélie en sont fiers et félicitent les récipiendaires », a souligné le maire de Sainte-Aurélie Gilles Gaudet, présent à la cérémonie. Rappelons que la médaille du Lieutenant-gouverneur général a pour objet la reconnaissance de l'engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécoises et Québécois impliqués dans leur communauté.