Pour sa dernière collecte, Matante Maricelle remet 8 475 $ à Opération Enfant Soleil

Le dimanche 4 juin prochain, entre 11h05 et 11h15, au cours du téléthon Enfant Soleil diffusé sur TVA, Marcelle Houde, à l’origine du personnage pour enfants « Matante Maricelle », créé en 2013, remettra un chèque de 8 475 $ pour venir en aide aux enfants malades. Il s’agissait de sa dernière collecte pour Opération Enfant Soleil.

« À chaque fin de collecte, je me demandais si je cessais ou poursuivais une autre année. Car il ne faut pas se le cacher : vouloir amasser 10 000 $ en quelques mois ce n’est pas une mince affaire. S’attaquer à ce type de défi exige une dose importante de persévérance. Absolument rien n’est tombé du ciel. Il fallait y croire et travailler fort », a-t-elle déclaré par voie de communiqué en remerciant chaleureusement toutes celles et ceux l’ayant soutenue dans son activité « La Cagnotte à Maricelle ».

« Au terme de cette 4e année de collecte, j’ai choisi de tirer ma révérence, non sans un pincement au cœur. Je dois maintenant prendre un peu plus de temps pour moi. Opération Enfant Soleil est une grande famille pour laquelle je suis fière d’avoir œuvré. Le mieux-être de nos enfants malades ça n’a pas de prix. Continuez de donner », a-t-elle ajouté en remerciant tous ses proches de leur soutien, Johanne Fortin, son agente chez Opération Enfant Soleil, Gaston Rodrigue, son conjoint l’ayant aidé à produire ses chansons et son amie de 4 ans Fania Monette, comédienne dans « Les petites histoires de Matante Maricelle ».

En tout, Marcelle Houde aura remis près de 31 000 $ pour la cause

Tout commence en 2013, lorsque Marcelle Houde décide de créer son personnage pour enfants « Matante Maricelle », grande complice qui lui permettra de mettre sur pieds des collectes de fonds pour la cause des enfants hospitalisés. Différents projets l’auront tenue en haleine depuis le début de son engagement, la production de 2 CD de chansons ainsi que 2 spectacles ou encore la mise en ligne de trois histoires sur sa chaîne YouTube en février dernier. Ces différentes activités de financement lui auront permis de remettre un total d’environ 31 000 $ à Opération Enfant Soleil. Si elle met fin cette année à son travail de collecte, elle n’en finira pas moins de divertir les enfants pour y voir se déposer dans leurs yeux le brin de bonheur qu’elle a cherché à y glisser depuis toutes ces années.