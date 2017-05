La Beauce-Etchemin ratissée pendant 24 h par le GOBE à la recherche d’oiseaux rares

Les 19 et 20 mai derniers, durant l’édition 2017 du « Vingt-quatre heures de mai », une vingtaine de passionnés du Groupe des ornithologues de Beauce-Etchemin (GOBE) se sont réunis pour ratisser la Beauce et les Etchemins à la recherche de toutes les espèces d’oiseaux possibles.

L’objectif étant l’observation du plus grand nombre d’espèces durant une période de 24 h, soit du vendredi 18h au lendemain même heure, cette activité, pratiquée depuis près de 25 ans par des passionnés régionaux d’ornithologie, a réuni une vingtaine de personnes pour l’édition 2017. À l’issue de leurs observations, ils se sont retrouvés à Beauceville pour participer à une compilation de leurs résultats.

Le club, qui réunissait au départ des passionnés, a gagné le statut d’association en 1999, dont le but est de faire connaître et de protéger la faune ailée de quatre MRC de la région : la Beauce-Sartigan, La Nouvelle-Beauce, la MRC Robert-Cliche et les Etchemins. Le groupe comprend aujourd’hui près de 80 ornithologues chevronnés.

Pour plus d’informations sur le club et ses activités, il est possible de se rendre sur leur page Facebook ou de cliquer sur le lien suivant.