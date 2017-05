Près de 900 000 $ investis cette année en équipements médicaux à Saint-Georges

Au cours de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le mardi 30 mai à l’Hôpital de Saint-Georges du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux, a indiqué qu’environ 900 000 $ d’investissements avaient été réalisés cette année.

Dans son rapport annuel, Mme Veilleux a indiqué que ce total de 917 715 $ avait été investi en équipements médicaux pour aider les malades, appuyer les professionnels de la santé et soutenir les soins et services de santé tant à l’Hôpital de Saint-Georges que dans les CLSC et CHSLD. Par ailleurs, il a été indiqué que le projet de regroupement de l’unité mère-enfant et de la pédiatrie était « en bonne voie de réalisation ».

« Nous pouvons être fiers de cette solidarité qui nous anime », a déclaré Manon Veilleux en remerciant les personnes ayant participé à la campagne annuelle « Nos enfants, en santé ! », dirigée par Martin et Maxime Gendreau. « Ensemble, année après année, nous avançons et réalisons des projets fantastiques. Nous sommes véritablement choyés de pouvoir bénéficier de l’appui de milliers de donateurs et du dévouement de centaines de bénévoles », a-t-elle ajouté.

La présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin en a aussi profité pour rendre hommage aux bénévoles ayant pris part à l’équipe du publipostage, s’étant déplacée à l’Hôpital de Saint-Georges presque chaque lundi depuis 10 ans pour effectuer la mise en enveloppe d’environ 200 lettres de sollicitation par semaine destinées à la clientèle, des envois qui ont généré près de 220 000 $ pour aider les malades. Pour l’occasion, Yohan Breton, Jocelyn Cloutier, Patrick Guillemette et Jonathan Coulombe ont reçu le titre de « Bénévoles émérites 2016-2017 ».