Saint-Alfred et Saint-Victor souligne les 30 de services de leur chef pompier

Les municipalités de Saint-Victor et Saint-Alfred ont souligné les 30 ans de services de Marc Bureau à titre de chef pompier le 25 mai dernier.

« M. Bureau est un homme dévoué, humble et sur qui tout notre Saint-Victor ainsi que Saint-Alfred peuvent compter, mentionne M. Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor. Chez nous ou même auprès des autres maires de la MRC, on n'obtient que de bons mots à son égard. J'admire sa capacité d'évoluer avec notre temps et que, malgré les décennies, lui et son équipe sont toujours à la page. M. Bureau, vous êtes un modèle pour nous tous », mentionne le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc.

« Merci pour votre grande générosité et pour toutes ces années de loyaux services, ajoute M. Jean-Rock Veilleux, maire de Saint-Alfred. Vous êtes un homme de cœur et vous avez de bonnes valeurs. Je vous souhaite la santé et encore plusieurs belles années au sein de l’équipe », a renchéri le premier magistrat de Saint-Alfred, Jean-Rock Veilleux.

M. Bureau a joint sa première brigade à l’âge de 15 ans. « Lorsque j’avais six ans, notre maison a été complètement détruite par les flammes alors que ça ne faisait que quelques jours qu’on était installés. Depuis que j’ai vécu cet événement, j’ai su que je voulais à mon tour aider les autres et devenir pompier », indique M. Bureau.

Celui-ci a toujours respecté la mission qu’il s’était alors donnée, aidant les citoyens dans le besoin depuis près de 60 ans. « Ma plus grande paye, c’est de savoir que j’ai pu faire quelque chose pour eux dans un moment très difficile de leur vie », ajoute celui qui dirige le Service de sécurité incendie de Saint-Victor, qui dessert également la municipalité de Saint-Alfred.