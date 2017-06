Choix de sorties et activités du 2 au 8 juin

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et activités à Saint-Georges et dans les environs.

Tous les jeudis, consultez notre sélection d’événements à ne pas manquer.

Vendredi 2 juin

Les Jarrets noirs accueilleront les Patriotes de Saint-Nicolas au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Les deux équipes s'affronteront à compter de 20h.

Baignade libre à la piscine Yvan-Cliche de Beauceville de 19 h 10 à 20 h 30. Les coûts d'entrée pour le bain libre sont de 7 $ (baignade familiale), 3 $ (adultes), 2 $ (étudiants) et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Pour plus d'informations, il est possible de téléphoner au 418-774-6252.

Samedi 3 juin

Le départ du Relais pour la vie de Saint-Georges aura lieu à 19h au CIMIC. Il se conclura le lendemain matin à 7h. Plusieurs activités sont prévues au cours de l'événement, les détails sont disponibles en cliquant ici. Cette année, les organisateurs espèrent amasser 200 000 $.

Une séance de vulgarisation et de manipulation d'insectes et d'arachnides au Centre culturel Marie-Fitzbach sera animée par Simon Landry de 13h à 16h. Celui-ci souhaite ainsi donner vie à son exposition qui est présentée jusqu'au 20 août à ce même endroit, tout en partageant sa passion.

La quatrième édition de la Corvée Chaudière aura lieu sur les berges de la rivière du même nom entre Vallée-Jonction et Sainte-Marie. Les participants sont attendus dès 8 h 30 au pont de fer de Vallée-Jonction pour y retirer les déchets accumulés sur les rives. Pour plus de détails, consultez notre article à ce sujet.

Le Défi têtes rasées Leucan de Beauce-Nord aura lieu au IGA extra boucherie Veilleux de Sainte-Marie à compter de 11h. Tous les détails de l'événement sont disponibles en cliquant ici.

Une randonnée de 80 km en vélo aura lieu à compter de 7h30 afin d'amasser des fonds pour l'organisme la Maison du tournant. Le départ aura lieu à l'école des Appalaches de Sainte-Justine. L'arrivée est prévue au même endroit vers 13h40.

L'Association des personnes handicapées de la Chaudière présente une pièce de théâtre au Centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 14h.

Un « meet » de voitures est prévu dans le stationnement du Walmart à Saint-Georges à compter de 18h. Il s'agit du premier événement du genre de la saison à Saint-Georges.

La troupe de théâtre Les Chaudrons d'or de Saint-Côme présente la pièce « Mission Séduction » à compter de 20h à la salle paroissiale de Saint-Côme. Les billets sont en vente au coût de 17 $. Une formule souper spectacle est aussi disponible au coût de 35 $ par personne.

La 21e édition de la Pêche en ville aura lieu de 8h à 16h au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. L'ensemencement de poissons s'amorcera dès 8h et un bassin de pêche pour les enfants de moins de huit ans sera aménagé. De plus, de l'animation est prévue de 8h à 16h.

Baignade libre à la piscine Yvan-Cliche de Beauceville de 13 h 30 à 15 h 30. Les coûts d'entrée pour le bain libre sont de 7 $ (baignade familiale), 3 $ (adultes), 2 $ (étudiants) et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Pour plus d'informations, il est possible de téléphoner au 418-774-6252.

Dimanche 4 juin

La Fête des parfums est de retour pour une sixième année à Saint-Georges. Elle s'amorcera à 9h pour se terminer à 17h au Musée des lilas sur l'île Pozer à Saint-Georges. Pour plus d'informations, cliquez ici.

L'organisme Accueil en Beauce des nouveaux arrivants organise un déjeuner interculturel au restaurant le Baril grill de 10h à midi. Il invite la population à participer à ce déjeuner rencontre qui a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois.

La troupe de théâtre Les Chaudrons d'or de Saint-Côme présente la pièce « Mission Séduction » à compter de 20h à la salle paroissiale de Saint-Côme. Les billets sont en vente au coût de 17 $.

La 21e édition de la Pêche en ville aura lieu dès 8h au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges. L'ensemencement de poissons s'amorcera dès 8h.

Baignade libre à la piscine Yvan-Cliche de Beauceville de 13h30 à 15h30. Les coûts d'entrée pour le bain libre sont de 7 $ (baignade familiale), 3 $ (adultes), 2 $ (étudiants) et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Pour plus d'informations, il est possible de téléphoner au 418-774-6252.

Lundi 5 juin

La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches présente une pièce de théâtre, intitulée « Mémoire en vacances, anges au travail », pour sensibiler la population aux réalités de cette maladie. Elle sera présentée à compter de 19h à la polyvalente des Appalaches de Sainte-Justine.