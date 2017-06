Les cadets de Saint-Zacharie ont présenté leur 52e revue annuelle dimanche dernier

Le corps de cadets 2787 de Saint-Zacharie a souligné la fin de son année d’instruction le dimanche 28 mai dernier en organisant sa 52e revue annuelle. La cérémonie leur a permis à la fois d’impressionner les dignitaires et leurs parents par leurs performances, mais aussi de voir les plus méritants se faire récompenser par différents prix.

Les 24 cadets du corps étaient présents au nouveau stade de Saint-Zacharie dimanche dernier pour présenter leur traditionnelle revue annuelle devant parents, amis et dignitaires, dont Mme Cindy Gosselin, intervenante en loisir à la polyvalente des Abénaquis, présidente d’honneur de cette édition. « Les cadets sont des jeunes impliqués autant au corps de cadet, à l’école que dans la communauté et qui forment les citoyens de demain », a-t-elle déclaré en effectuant un clin d’œil à la devise du corps 2787 de Saint-Zacharie : « La relève de demain ».

Concernant les principales récompenses attribuées, c’est la cadette sergent Josianne Flamand qui a reçu la médaille d’excellence de la Légion Royale Canadienne, soulignant son implication communautaire et ses activités de bénévolat auprès des personnes âgées et d’événements sportifs.

La médaille Strathcona a été remise quant à elle à la cadette adjudant Natacha Bisson, correspondant à la plus haute récompense qu’un cadet puisse recevoir à son unité. La récipiendaire, félicitée pour son leadership et son implication au sein de l’unité, participera d’ailleurs à un échange de défi au Royaume-Uni pour une durée de 4 semaines durant l’été.

Rappelons que le programme des cadets est accessible sans frais à tous les jeunes de 12 à 18 ans. Il s’agit d’un programme jeunesse de développement personnel qui forme de meilleurs citoyens afin de les rendre aptes à relever les défis de la société. Il offre un encadrement et propose plusieurs activités qui permettront d’accompagner le jeune dans sa transition vers l’âge adulte. Les prochaines inscriptions s’effectueront au mois de septembre. Pour plus d’informations, il est possible d’appeler au 418-226-8666.