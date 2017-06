Le président de Garaga Michel Gendreau remet 23 000 $ à la Fondation Santé

À l’occasion de la campagne annuelle « Nos enfants, en santé ! », le président de l’entreprise Garaga inc., Michel Gendreau, a effectué un don de 23 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« Je suis extrêmement fier du travail que mes fils ont accompli avec l’aide de l’équipe de la Fondation et de tous les bénévoles. Ils ont su relever avec brio un défi de taille afin de venir en aide aux 17 000 jeunes de chez nous, en Beauce-Etchemin », a-t-il déclaré en mentionnant l’implication de ses deux fils, Martin et Maxime, présidents d’honneur de cette campagne.

Ce don majeur permettra à la Fondation d’investir dans l’acquisition des équipements médicaux pédiatriques requis dans le cadre du projet de regroupement de l’unité mère-enfant et de la pédiatrie à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS-CA. Des équipements sont aussi requis dans les CLSC de Beauceville, La Guadeloupe, Saint-Gédéon, Saint-Georges et Saint-Joseph. Ils favoriseront le recrutement de nouveaux spécialistes.

La présidente de la Fondation Manon Veilleux a souhaité adresser ses sincères remerciements à Garaga inc. pour sa participation à la campagne annuelle de financement de la Fondation Santé Beauce-Etchemin : « Votre appui fait une réelle différence dans notre milieu et nous aide à accomplir notre mission, à savoir venir en aide aux gens de notre communauté en contribuant à améliorer la qualité des soins et des services de santé offerts chez nous en Beauce-Etchemin, principalement par l’achat d’équipements médicaux ».