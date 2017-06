Denis Lévesque reçoit un Beauceron de 18 ans à son émission

Charles McKenna, originaire de Saint-Georges, est âgé de 18 ans. Il a été invité à participer à l'émission de Denis Lévesque dernièrement, dans le but d'expliquer son parcours de vie avec la dysphasie, l'apraxie et la dyspraxie.

« Ouf ! Wow ! Mon stress vient de partir ! Je sors de l'enregistrement de l'émission de Denis Lévesque qui va être diffusée vendredi [le 2 juin prochain] à 19 heures [sur les ondes] de TVA Nouvelles ou de LCN. [Denis Lévesque] est un homme très sympathique et accueillant. J'étais stressé au début. Je ne suis pas certain d'avoir bien répondu aux questions. Merci à M. Lévesque et à M. Bruno Genest, recherchiste, de leur invitation ! », pouvait-on lire sur la page Facebook de Charles McKenna - Un modèle de persévérance le samedi 29 mai dernier à 18 h 46.

L'émission sera donc diffusée sur les ondes de TVA Nouvelles ou de LCN ce soir, vendredi le 2 juin 2017, à compter de 19 heures.