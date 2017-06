Premier dimanche thématique d’une série de sept, étalés de juin à décembre tous les 2e dimanches du mois, cette journée particulière, qui se tiendra au centre communautaire de Notre-Dame des Pins de 11h à 16h, sera l’occasion d’une rencontre avec une vingtaine de producteurs locaux et d’artisans variés.

Ayant lieu le 2e dimanche des mois de juin à décembre 2017, les « dimanches du Marchand » de Notre-Dame des Pins permettront d’offrir une vitrine inédite sur une grande variété de produits régionaux dans les domaines de la gastronomie et de l’artisanat. Une foule d’activités seront aussi proposées aux visiteurs, de la confection de cupcakes à la création de savons en passant par des ateliers de massothérapie.

« Ce que les gens aiment de notre formule, c’est la rencontre avec les artistes et producteurs. Ils apprécient d’échanger avec les ouvriers qui concoctent avec tant de soin des produits de grande qualité. Leur offrir l’opportunité de réaliser une œuvre, une pâtisserie, de transformer un aliment avec un producteur, c’est le soumettre à une expérience sensorielle enrichissante et unique », a déclaré Manon Lachance, co-responsable de l’organisation.

Selon le conseiller municipal Marcel Busque, impliqué dans le projet, la tenue de ces événements permettra d’amener la population à redécouvrir la richesse de leur terroir et de ses traditions : « Des produits d’une rare qualité sont produits tout près de chez nous et nous l’ignorons. Ces trésors cachés doivent être dévoilés et les gens de la région se doivent d’encourager leurs pairs, et de contribuer ainsi à l’essor de notre économie locale. Acheter aux dimanches du Marchand, c’est avantageux au niveau écologique, social et économique », a-t-il souligné par voie de communiqué.

Pour plus d’informations, il est possible d’appeler au 418-774-9216 ou de se rendre sur le site de la municipalité en cliquant sur le lien suivant www.notredamedespins.qc.ca.

Liste non exhaustive des produits présentés durant l’activité

Coin gourmand Chocolats Beignes Fruits et légumes Miel et vinaigrettes Épices Gelées et confitures Desserts en tout genre Dégustations Produits de l’érable Viandes et ses produits transformés Pain frais du matin