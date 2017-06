Une Georgienne remporte la Maison Moisson Beauce

Le tirage de la Maison Moisson Beauce a eu lieu ce soir au Club de golf de Saint-Georges alors que plusieurs dizaines de personnes étaient réunies sur place pour assister à l’événement.

C’est aux alentours de 21 h que la gagnante a été annoncée. Il s’agit de Pricille Grenier de Saint-Georges. Rejointe au téléphone, celle-ci n’y croyait pas. « Êtes-vous contente madame », lui a demandé Hans Mercier après lui avoir annoncé qu’elle avait remporté la maison. « Oui, mais c’est sérieux », lui a-t-elle répondu, véritablement surprise.

Rappelons que la résidence, d’une valeur de 200 000 $, est située dans le secteur du Carrefour Saint-Georges, sur la 14e Avenue. Mme Grenier aura le choix entre cette résidence ou la somme de 160 000 $ en argent.

Le deuxième prix a été remporté par Louise Fournier, de Saint-Georges. Elle a reçu la somme 10 000 $. Quant au troisième prix, c’est Albany Grenier, de Saint-Martin, qui a été l’heureux élu. Celui-ci a obtenu la somme de 5 000 $.

Un total de 12 274 billets ont été vendus cette année, ce qui se situe près de la moyenne des années précédentes. « C’est une belle participation de la population et nous tenons à remercier tous les participants », mentionne la présidente du conseil d’administration de Moisson Beauce, Mélissa Pomerleau qui précise qu’il est trop tôt pour préciser le montant amassé lors de la campagne.

Celle-ci estime que la campagne de financement s’est très bien déroulée. « Nous avions une belle maison ainsi que 65 bons partenaires encore cette année et la distribution des billets s’est faite facilement. On espère donc que le passé sera garant de l’avenir et que les gens seront encore aussi nombreux l’année prochaine pour soutenir cette magnifique cause », conclut Mme Pomerleau.