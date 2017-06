Près de 1 M$ investi annuellement pour soutenir les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme

Une somme de 966 100 $ sera investie de façon récurrente en Chaudière-Appalaches par le gouvernement afin d’améliorer les services offerts aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et à leur famille.

Un montant supplémentaire de 80 000 $ a été ajouté cette année. Ces investissements découlent du Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 dévoilé le 21 mars dernier. L’objectif de celui-ci, qui est composé 35 actions dont le but est de réduire les listes d’attente et de rehausser les services offerts.

Rappelons que ce plan résulte du premier Forum québécois sur le trouble du spectre de l’autisme, qui s’est tenu les 11 et 12 février 2016. Lors de cet événement, des personnes ayant un TSA, leur famille, des experts et des acteurs du domaine ont eu l’occasion d’échanger et de voter sur les actions à mettre en priorité.

« Par ce plan d’action, nous souhaitons faire une différence dans la vie des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille, et ce, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Nous savons que leur quotidien comporte des défis et nous souhaitons les accompagner dans toutes les étapes importantes de leur vie », a déclaré Mme déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique, et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois.

Pour soutenir les mesures annoncées, le gouvernement du Québec consacrera à l’ensemble de la province un investissement annuel de 29 M$ ainsi qu’une somme additionnelle de 1,25 M$ qui servira à soutenir la recherche, la formation et la production d’outils d’intervention en lien avec le trouble du spectre de l’autisme. De plus, 11 M$ s’ajoutent également pour la première année du plan d’action afin de réduire les listes d’attente.

« Ce plan d’action et les investissements qui en découlent démontrent que notre gouvernement souhaite couvrir l’ensemble des besoins des personnes ayant un TSA et ceux de leur famille, conformément aux préoccupations formulées lors du premier Forum québécois sur le trouble du spectre de l’autisme. Quel que soit leur âge ou leur situation, toutes ces personnes trouveront les ressources nécessaires à leur épanouissement, et je me réjouis que la population de Chaudière-Appalaches puisse en bénéficier », a ajouté la ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.

Les investissements annoncés permettront notamment :

D’augmenter le nombre d’enfants de moins de 5 ans bénéficiant du programme d’intervention comportementale intensive (ICI) et de services en réadaptation (diminution de 45 % de la liste d’attente),

D’éliminer la liste d’attente et d’augmenter ainsi le nombre de familles qui reçoivent du soutien pour des services de répit, de dépannage et de gardiennage (près de 700 nouvelles familles en bénéficieront),

D’offrir un soutien financier aux organismes communautaires afin de créer de nouvelles places en répit, en dépannage et en gardiennage,

D’affecter systématiquement un intervenant pivot aux jeunes enfants dès l’accès aux services; ces intervenants agiront à titre de coordonnateurs des services, soulageant ainsi les parents des démarches y étant associées,

D’assurer une continuité des services à la fin de la scolarisation (21 ans) afin de favoriser l’intégration au travail ou vers d’autres types d’activités.

« Nous nous réjouissons que les familles et les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme puissent bénéficier de ce plan d’action. Ce geste démontre l’engagement clair de notre gouvernement pour favoriser l’accès aux soins, réduire les listes d’attente et soutenir les personnes ayant un TSA, au bénéfice de la population de la Chaudière-Appalaches », ont conclu les députés du caucus de la région.

Le Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 est disponible sur Internet, à l’adresse msss.gouv.qc.ca/tsa.