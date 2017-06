Une autre année « exceptionnelle » pour le Défi têtes rasées Leucan de Beauce-Nord

Plus de 91 000 $ ont été amassés lors du Défi têtes rasées Leucan de Beauce-Nord qui a eu lieu samedi au IGA extra boucherie Veilleux de Sainte-Marie.

C’est un total de 91 500 $ qui ont été amassés dans la région lors de cet événement qui s’est conclu peu après 14h30. « C’est une année exceptionnelle encore une fois pour la campagne de Beauce-Nord, a déclaré la directrice au développement philanthropique de Leucan, Nathalie Matte, faisant du même coup référence à l’édition précédente, qui constitue un record. Les Beaucerons, vous êtes des gens fidèles, des gens impliqués et c’est avec une grande fierté que je suis ici aujourd’hui. »

Les présidents d’honneur, le président et le directeur des opérations du Groupe Ferti, respectivement Rémi Breton et Guy Poulin, ont fait preuve d’originalité pour recueillir des dons, notamment en ramenant le déjeuner beauceron à l’érable et le mouvement « Ton don au suivant ». De plus, la soirée Romance et affaires, qui a eu lieu au mois de février, a permis d’amasser 19 500 $ au profit du Défi. Soulignons également la participation d’Yvan Turmel. Celui-ci s’est fait raser la tête et la barbe, amassant un total de 15 000 $ avec les dons recueillis sur place. Cela faisait 20 ans qu’il ne les avait pas coupé.

De nombreux participants ont décidé de passer sous le rasoir sur un coup de tête. Un groupe de quatre employés ont décidé de participer le matin même de l’événement. Ceux-ci ont été rejoints par deux autres qui ont pris leur décision quelques instants seulement avant de monter sur la scène. Les spectateurs réunis sur place ont encouragé leur initiative en donnant généreusement, ce qui leur a permis de récolter ensemble plusieurs centaines de dollars.

La mère du jeune porte-parole de la région, Hugo Gosselin, soit Lily Mercier, a offert un message touchant de leur expérience. « Toute notre vie a changé quand Hugo a eu un sarcome d’Ewing. Il a alors reçu dix mois de traitement en chimiothérapie. En janvier 2016, on a dû amputer sa jambe sous le genou droit. La maladie et les séjours à l’hôpital sont difficiles, une chance que Leucan est présente pour nous aider. L’animatrice en salle de jeux a des bricolages, des jeux et des films pour occuper Hugo. Nous adorons aussi les visites de la massothérapeute de Leucan, qui soulage les maux d’Hugo et qui apporte du réconfort. Leucan nous aide également à payer les déplacements entre la maison et l’hôpital. Finalement, nous avons eu droit à un répit offert par Leucan dernièrement, nous en avions besoin. Merci de soutenir Leucan », a-t-elle témoigné.

Tout juste avant d’annoncer le montant final, Mme Matte a tenu à remercier toutes les personnes qui ont participé, que ce soit en mettant leur tête à prix ou en donnant. « Encore une fois, j’ai été impressionnée par la générosité des gens », a-t-elle conclu.