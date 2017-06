La TRÉSCA dresse le bilan de la dernière lors de son AGA

Une trentaine de membres et de partenaires étaient réunis le 1er juin en après-midi au Centre historique de la mine King (KB3) à Thetford Mines, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) qui dressait le bilan de ses réalisations 2016-2017.

D’entrée de jeu, le président sortant du conseil d’administration, Serge Kirouac, a exprimé que c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il dressait le bilan de la dernière année. « 2016-2017 a été marqué par beaucoup de travail et d’effort pour consolider le partenariat sur le territoire. Cette consolidation a été réussie grâce à la détermination, la persévérance, la conviction et surtout la solidarité du conseil d’administration, de l’équipe de travail, des entreprises et des partenaires », a-t-il souligné.

Une entente sectorielle régionale

Fait marquant de la dernière année, la TRÉSCA a signé une Entente sectorielle sur le développement de l’économie sociale en Chaudière-Appalaches. D’une durée de quatre ans, elle rallie trois ministères, huit MRC, la ville de Lévis et la TRÉSCA. Cette Entente reconnaît l’expertise développée à la TRÉSCA ainsi que la pertinence des actions accomplies pour soutenir le développement de l’entrepreneuriat collectif dans la région.

La promotion à l’avant-plan

L’année 2016-2017 a également connu de belles réalisations sur le plan de la promotion de l’économie sociale. Notamment, la huitième édition des Semaines de l’économie sociale a permis de souligner le dixième anniversaire de la TRÉSCA, de récompenser cinq entreprises ambassadrices et de dévoiler dix capsules vidéo promotionnelles. Au printemps, ce sont plus de 175 jeunes qui ont été sensibilisés à l’économie sociale avec la tenue de deux représentations du film Demain suivi d’activités de réseautage avec des entreprises d’économie sociale.

Guide des ressources renouvelé

L’assemblée générale a aussi été l’occasion de dévoiler le nouveau Guide des principales ressources techniques et financières pour les entreprises d’économie sociale de la Chaudière-Appalaches, dont la première édition datait de 2012. Ce guide répertorie les différentes organisations locales, régionales et nationales qui offrent du soutien technique, financier ou d’autres natures aux entreprises d’économie sociale et aux promoteurs collectifs de la région. Le guide peut être téléchargé gratuitement sur le site de la TRÉSCA, au www.tresca.ca, sous l’onglet Publications.

Des changements au conseil d’administration

Après plus de six ans d’implication au conseil d’administration de la TRÉSCA, dont les trois dernières années à titre de président, M. Kirouac, directeur général de Promo Plastik, a annoncé qu’il ne se représentait pas comme administrateur. La directrice générale de Ressources-Naissance, Amélie Landry, a été réélue et devient la nouvelle présidente de l’organisation. Le conseil d’administration accueille également une nouvelle représentante d’entreprise sur le siège coopté, il s’agit de la directrice générale du CPE la Salopette, Karine Tremblay.