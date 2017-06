Destination Beauce révèle sa planification pour la saison 2017

Voir la galerie de photos

Au cours d’un événement de réseautage, organisé le mercredi 31 mai au Village Aventuria de Saint-Jules, Josiane Simard, directrice du développement touristique chez Destination Beauce, a présenté les grandes lignes de la planification stratégique 2017-2020 de la région, cherchant à se placer en position de force pour les séjours de courte durée.

Mercredi dernier, les entreprises touristiques de la région étaient conviées, au Village Aventuria de Saint-Jules, à prendre part au lancement de la saison touristique 2017 autour d’un événement de réseautage durant lequel Josiane Simard, directrice du développement touristique à Destination Beauce, a exposé les principaux objectifs des trois années à venir. « Nous avons créé une planification stratégique qui répond aux besoins des gens d’ici et qui emboîte le pas aux tendances actuelles en tourisme. Il est important pour nous que la Beauce puisse se positionner comme une destination touristique idéale pour de courts séjours d’ici à 2020 (une à trois nuitées) », a-t-elle déclaré durant l’assemblée.

Une nouvelle vidéo thématique pour la campagne promotionnelle estivale

Agente de développement touristique chez Destination Beauce, Marie-Émilie Slater Grenon a présenté la campagne promotionnelle estivale qui s’échelonnera sur trois mois. Sa nouvelle vidéo thématique, intitulée « Nous sommes la Beauce. Ici, on sait créer des opportunité… Et de belles amitiés ! », raconte l’histoire d’un jeune Beauceron dont le sens de l’entrepreneurship est mis en scène dans une séquence humoristique destinée à attirer les visiteurs potentiels de la région par une mise en scène des traits de personnalité des Beaucerons, qui sont l’emblème de la région. Les internautes sont ensuite redirigés vers une carte interactive en ligne, téléchargeable avec l’application Ondago, où quatre itinéraires sont proposés : pour les forts de caractère, les solidaires, les ingénieux ou les entrepreneurs.

Une industrie touristique dynamique

Dans les prochaines semaines Destination Beauce enchaînera les campagnes de promotion pour la région. Le « village beauceron » fera ainsi partie des étapes de Québec et de Saint-Georges du Tour de Beauce les 17 et 18 juin prochains. À la fin du mois, le 29 juin, la « Soirée beauceronne » se tiendra aux Capitales de Québec et sera rendue disponible sur demande sur l’ensemble du territoire de la Beauce. À noter que le bureau d’information touristique de Sainte-Marie est ouvert désormais 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Une toute nouvelle unité mobile touristique située dans la MRC Beauce-Sartigan devait ouvrir ses portes le 3 juin dernier.