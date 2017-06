Saint-Benoît-Labre inaugure ses nouveaux jeux d'eau pour les enfants au parc Amikijou

Voir la galerie de photos

Mardi matin, à Saint-Benoît-Labre, le Comité de l’œuvre des terrains de jeux (OTJ) et la Municipalité ont inauguré les nouvelles infrastructures installées au parc Amikijou à l’automne dernier, dont les jeux d’eau flambant neufs dont les enfants de l’école voisine ont déjà eu l’occasion de profiter.

« Les familles n’avaient pas d’alternative, au village, pour se rafraîchir l’été. Idéalement situés, à proximité des terrains sportifs, des parcs de modules de jeux, de la piste cyclable et du site de camp de jour, les familles peuvent profiter de l’installation à tout moment. Puisqu’il n’y a aucune accumulation d’eau, aucune surveillance particulière en lien avec des risques de noyade n’est nécessaire », a déclaré le représentant municipal au comité de l’OTJ Éric Rouillard. « Je suis ébahi par la qualité des équipements en place à Saint-Bénoît et je lève mon chapeau à ce type d’infrastructure nécessaire à la survie de nos communautés », a réagi Éric Paquet, directeur général de la MRC Beauce-Sartigan, partenaire majeur du projet.

Des travaux de 92 000 $ pour créer un milieu de vie attractif pour les familles

Financés à 42% par Développement économique Canada et à 38% par la MRC Beauce-Sartigan, le reste provenant de la Ville et du comité de l’OTJ, les travaux réalisés ont permis l’aménagement d’un parc de jeux d’eau, l’irrigation du terrain de soccer, l’installation de mobilier urbain, l’acquisition d’un filet protecteur pour le terrain de tennis et l’aménagement d’un sentier d’accès adapté. « Ces espaces favorisent un mode de vie sain pour chacun de nos concitoyens », a déclaré la mairesse de Saint-Benoît-Labre, Carmelle Carrier. Elle a souligné les bienfaits de ces nouveaux lieux de détente et de loisirs pour le développement d’un cadre de vie familial attirant qui devrait faire rire aux éclats les enfants cet été.

Des jeux d’eau ludiques pour favoriser le développement des enfants

Fonctionnels tous les jours de 9h à 21h, du 15 mai au 15 septembre, les nouveaux jeux d’eau pourront être activés par un bouton situé au sol, sur la structure principale. D’une durée de 5 minutes, ils permettront le développement psychomoteur des tout-petits. Les structures ont été choisies pour permettre aux enfants d’âge préscolaire et primaire de vivre une expérience ludique favorable à leur créativité et leur coordination. « Les infrastructures communautaires et récréatives comme les jeux d’eau de la municipalité de Saint-Benoît contribuent à augmenter la qualité de vie et à créer des espaces de rencontres », a souligné le ministre de l’Innovation et du Développement économique Navdeep Bains. Rappelons que la Ville de Saint-Benoît a obtenu une aide financière de 39 236 $ du Canada pour l’agrandissement de cette aire de jeux qui contribue à la vitalité et au dynamisme de la région.

Pour plus d’informations, il est possible d’appeler au 418-228-9250, poste 107.