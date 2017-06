Le Tour de Beauce est à la recherche de bénévoles

Le dimanche 18 juin prochain, le Tour de Beauce effectuera sa dernière étape au coeur de la ville de Saint-Georges, de 10h à 14h. Pour assurer la sécurité de la circulation à l'entrée des rues perpendiculaires au trajet des cyclistes, l'organisation du tour est à la recherche de bénévoles.

Pour ces derniers, des T-shirts du Tour de Beauce et un dîner sera offert. Grâce à leur collaboration, un don à Parrainage Jeunesse sera aussi remis pour souligner leur participation bénévole, « une implication facile et plaisante qui vous permettra de faire partie de l'événement et de faire une bonne action en même temps », selon les organisateurs.

Les personnes intéressées sont invitées à se manifester rapidement en appelant au 418-569-8166 ou en écrivant à l'adresse courriel daniel.lebail@parrainagejeunesse.com.