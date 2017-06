Moisson Beauce reçoit le soutien d’élèves de l’école des Deux-Rives pour sa nouvelle campagne

Mercredi matin, devant les jardins de ses bureaux de Saint-Georges, la banque alimentaire Moisson Beauce a lancé l’édition 2017 de sa campagne « Un rang pour ceux qui ont faim », où une trentaine de personnes étaient présentes. Parmi elles, des élèves de l’école des Deux-Rives sont venus leur remettre des plants de tomates et de haricots, mis en terre à l’issue de la conférence de presse.

Bénéficiant d’un jardin depuis 2008 pour la pousse de ses fruits et légumes, la banque alimentaire beauceronne avait récolté jusqu’à 5 400 kg de denrées l’année dernière, dont 240 kg avaient été cultivés directement sur place. Invitant les citoyens à semer et planter davantage afin de remettre aux banques alimentaires régionales les fruits de leurs récoltes, la campagne « Un rang pour ceux qui ont faim » a de nouveau attiré cette année l’école des Deux-Rives, dont près d’une dizaine d’élèves sont venus remettre à Moisson Beauce 54 plants de haricots et 8 plants de tomates, mis en terre par les élèves en fin de matinée.

À noter aussi l’apport du Carrefour Jeunesse-Emploi de Beauce-Sud pour l’entretien de ces jardins durant l’été grâce à l’implication de différents bénévoles bien décidés à mettre la main à la terre. Le jardinier en charge du potager, Charles Gaudet, lui-aussi bénévole à Moisson Beauce depuis 2008, a été de nouveau remercié pour son travail. Pour cette campagne 2017, la banque alimentaire basée à Saint-Georges, desservant 64 organismes à travers la région, s’est donné pour objectif de récolter au moins 2 000 kg d’aliments frais. Débutée en 1986 par des agriculteurs du Manitoba ayant fait don de leur excédent de pommes de terre aux plus démunis, trente-et-un ans plus tard, la campagne « Un rang pour ceux qui ont faim » donne de nouveau l’occasion de se distinguer au sein de la communauté par sa générosité.

Plus d’informations sur le site internet de Moisson Beauce ou en appelant au 418-227-4035.