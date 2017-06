Environ 400 arbres viendront verdir la municipalité de Saint-Benoît-Labre

Le mardi 6 juin dernier, près d’une vingtaine d’élèves de l’école primaire Notre-Dame-du-Rosaire, à Saint-Benoît-Labre, étaient présents au parc Amikijou pour recevoir un arbre, une contribution du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, destinée à sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement. En tout, près de 400 arbres seront plantés sur le territoire de la municipalité.

« Symbole de vie, l’arbre est un don magnifique à faire à un enfant. Comme l’arbre, l’enfant puisera dans ses racines pour se développer et donner naissance à ses feuilles, fleurs et fruits. Ces fruits représentent, pour la Municipalité, les nombreux projets que les enfants concrétiseront au cours de leur vie pour améliorer leur environnement », a expliqué la coordonnatrice aux loisirs et à la culture de Saint-Benoît-Labre, Marie-Soleil Gilbert, en précisant l’importance d’encourager les enfants, dès leur plus jeune âge, à protéger l’environnement et verdir leur milieu.

Environ 400 arbres seront plantés cette année à Saint-Benoît

C’est un nombre rendu possible grâce à la contribution financière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Parmi ces arbres, environ 150 seront plantés au sein des parcs et espaces verts municipaux, notamment aux abords de la piste cyclable et des terrains sportifs.

Les citoyens désirant se procurer un arbre gratuitement sont invités à se présenter à l’hôtel de ville le samedi 10 juin entre 8h et 12h, dans le cadre de sa fin de semaine de ventes de garage. Parmi les essences proposées, les personnes pourront trouver de l’épinette blanche, du pin blanc, du pin rouge, du thuya occidental, de l’érable à sucre, du chêne rouge, du bouleau jaune et du noyer noir.

Un poste estival de préposé aux parcs et aux espaces verts

La plantation des arbres prévus dans la localité impliquera les enfants du camp de jour ainsi que le préposé aux parcs et aux espaces verts qui entrera en poste à la fin du mois. La Municipalité s’est montrée « très fière de s’être dotée d’une telle ressource étudiante pour l’entretien des espaces publics, mais également pour la sensibilisation citoyenne à l’importance du recyclage et du compostage », où il reste encore du travail à accomplir, selon Mme Gilbert.

La ressource embauchée aura pour mandat d’intervenir auprès des jeunes inscrits au camp de jour avec, entre autres, la réalisation d’un petit jardin communautaire, une corvée d’aménagement de la forêt ou encore la plantation d’arbres. L’étudiant effectuera aussi une tournée des résidences en secteur urbain pour informer et sensibiliser les citoyens sur le recyclage et le compostage, pratiques pour lesquelles la Municipalité connaît un certain retard.