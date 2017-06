Plus de 500 personnes présentes à l'AGA de la FADOQ

Plus de 500 personnes ont participé à l’assemblée générale de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) qui a eu lieu le 6 juin dernier à l’Hôtel Plaza de Québec.

« D’année en année, nous sommes heureux de constater que les membres des clubs s’intéressent au Réseau FADOQ. Cette année des événements importants dans la vie de la FADOQ ont eu lieu. Pensons au 25e anniversaire des jeux régionaux de la FADOQ ou aux prises de position en lien avec le bien-être des ainés. Le Réseau FADOQ est et restera un acteur incontournable dans la vie des ainés et du reste de la société», a souligné le directeur général, Gérald Lépine.

En plus des présentations d’ordre administratives, les participants ont reçu plus d’informations sur l’imposant calendrier d’activités qui se sont tenues tout au cours de la dernière année. Aussi, l’engagement bénévole de certains membres a été souligné et des nouveautés ont été annoncées.

« Il va sans dire que nous sommes très heureux de ce grand nombre de participants à notre assemblée annuelle. Ainsi, plus de clubs, plus de membres pourront recevoir les informations, les orientations et les nouvelles de la FADOQ-régions de Québec et Chaudière-Appalaches », a conclu Lépine.