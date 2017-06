Nouveau directeur général et secrétaire-trésorier à la RICBS

Le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (RICBS) de Saint-Côme-Linière annonçait cet après-midi la nomination d'Eric Maheux au poste de directeur général et de secrétaire-trésorier.

C’est à la suite d’un processus de sélection rigoureux que M. Maheux a été sélectionné parmi les candidats retenus. Sa nomination a été annoncée lors d’une assemblée spéciale tenue le 18 mai dernier. Il a ensuite débuté ses fonctions lors du mardi 23 mai.

Celui-ci prendra la relève de Roger Turcotte, dont le départ à la retraite est prévu à la fin juin, après un total de 36 ans à titre de directeur général et de secrétaire-trésorier à la Régie.

Eric Maheux

Diplômé en ressources humaines et en administration, M. Maheux possède près de 20 ans d’expérience professionnelle en gestion d’entreprise. Il oeuvre également dans le domaine municipal depuis neuf ans.

Depuis 2008, Eric Maheux a siégé sur le conseil d’administration de la RICBS à titre de représentant pour la municipalité de Saint-Prosper. Il a aussi occupé le poste de président de 2013 à 2017.

« J’ai toujours porté un grand intérêt aux divers projets de la RICBS », explique Eric Maheux. « J’entends mener à bien les projets de la Régie en travaillant de pair avec le conseil d’administration et les employés de qualités déjà en place. Je suis heureux d’avoir l’occasion de poursuivre le travail entamé, et ce, toujours dans le respect des valeurs et de la mission de la Régie », ajoute-t-il.

Rappelons que la RICBS exerce ses activités de gestion des matières résiduelles depuis plus de 30 ans.