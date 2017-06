Une centaine de jeunes relève le défi « Une route sans fin »

Une centaine de jeunes en difficulté ont participé à la randonnée de vélo « Une route sans fin » hier, pédalant une soixantaine de kilomètres entre Québec et Lévis.

Cet événement annuel permet à ces jeunes, qui ont subi de la négligence, des abus physiques ou sexuels ou encore des mauvais traitements psychologiques, de développer leur confiance en eux et leur persévérance à travers des entraînements physiques préparatoires, mais aussi grâce au soutien des intervenants qui les accompagnent. L’effort, l’entraînement et la motivation à se surpasser permettent à ces jeunes, qui ont un lourd passé, de réaliser qu’ils peuvent accomplir de belles victoires.

Un jeune participant évoque ce qu’il a retenu de sa participation à mi-étape : « Je ne suis pas bon en vélo, mais je fais plein de sports. Il y a des côtes et je les monte à pied, ce n’est pas grave. Je ne sais pas si je vais réussir à la finir, mais je suis fier de moi et je vais le dire aux gens que j’ai fait Une route sans fin. Il faut du caractère pour faire ça et ça, c’est important ».

Ce sont majoritairement des jeunes suivis par les directrices de la protection de la jeunesse des Centres intégrés de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale qui ont participé à l'événement.