Succès pour la 1re édition du tournoi de golf de l'école Vision Beauce

La première édition du tournoi de golf de l'école Vision Beauce de Sainte-Marie s'est déroulée lors du vendredi 9 juin dernier au Club de golf de Beauceville. L'événement a été organisé dans le but d'amasser des fonds pour aider à concrétiser le projet de terrain de soccer synthétique de l'école.

La journée fut animée de plusieurs façons. Différents prix provenant de plus de 40 commanditaires ont été tirés au cours de la journée et plusieurs jeux et concours ont été organisés sur le parcours. Des prix de présence ont également été attribués à certains participants.

Selon la directrice de l'école Vision Beauce, Mélanie Boissonneault, le tournoi s'est très bien déroulé. « Une quarantaine de joueurs étaient présents lors du tournoi », explique Madame Boissonneault. « Puis, une soixantaine de personnes se sont déplacées pour le souper qui était organisé pour clore la journée. Nous avons accueilli un total de 75 personnes différentes lors de cet événement, soit un succès pour notre première édition », ajoute-t-elle.

Le tournoi a été organisé par le comité de parents de l'école Vision Beauce ainsi que par des membres de l'équipe-école. « Nous avons envoyé l'invitation pour ce tournoi aux familles de nos élèves d'abord, et ceux-ci ont ensuite contacté leur amis et leurs contacts pour qu'ils se joignent à nous », mentionne la directrice de l'école Vision Beauce.

Mélanie Boissonneault souhaite répéter l'expérience pour les années à venir. « On aimerait que ce tournoi de golf amical devienne une tradition d'années en années », a-t-elle conclu.

Précisons qu'environ 60 000 $ ont été amassés pour le projet de terrain de soccer synthétique jusqu'à maintenant. Avec les gains du tournoi de golf, que Mélanie Boissonneault évalue aux alentours de 2 500 $, il ne manquerait donc plus que 7 500 $ pour atteindre l'objectif de 70 000 $ nécessaire à la réalisation de ce projet.