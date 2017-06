Deux cadets se joignent à la SQ Beauce-Sartigan pour dix semaines

La Sûreté du Québec (SQ) de la MRC Beauce-Sartigan accueille à nouveau deux cadets dans ses rangs, et ce, jusqu’au 20 août.

Au cours de leur première semaine, ceux-ci iront à la rencontre des maires et des directeurs généraux des municipalités de la MRC. Les deux jeunes hommes, Antoine Veilleux et Vincent Gilbert viennent respectivement de Beauceville et de Saint-Georges. Cela représente un avantage selon le sergent Mario Thiboutot, puisqu’ils connaissent déjà la région.

Ceux-ci auront un rôle communautaire et de prévention au cours de leur séjour au sein de la SQ. Ils ne peuvent pas émettre de constats d’infraction. « Ils arpenteront le territoire pour rencontrer les gens et répondre à leurs questions en plus d’être lors des camps de jour et des festivals », explique le sergent Mario Thiboutot. Le fait que tous les deux soient originaires de la région représente un avantage selon ce dernier, puisqu’ils connaissent déjà le secteur.

La SQ leur fournira un uniforme et l’équipement nécessaire à leur fonction. Elle mettra également à leur disposition un vélo à chacun ainsi qu’une voiture banalisée. Leur travail sera coordonné par le Sgt Thiboutot et supervisé par le lieutenant Gilles Nolet.

Antoine Veilleux et Vincent Gilbert ont étudié en Technique policière au Cégep Garneau. Le premier en sera à sa troisième et dernière année à l’automne prochain tandis que le second a amorcé le processus pour l’École nationale de police.