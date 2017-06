L'école Jésus-Marie de Beauceville amasse 6 800 $ au Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes rasées Leucan de l'école Jésus-Marie (EJM) de Beauceville, édition 2017, s'est tenu le mercredi 7 juin dernier. Huit élèves ont participé à cette édition et ont amassé un total de 6 801,40 $ pour l'association.

Les élèves qui ont participé à ce défi sont Mélody Jacques et Anne-Élisabeth Champagne de première secondaire, Camille Roy-Vachon et Marjorie Quirion de troisième secondaire, Samuel Aubin de quatrième secondaire ainsi que Frédérique Gagné, Guillaume Tardif-Astell et Alex St-Hilaire de cinquième secondaire.

Plusieurs se sont inscrits pour la cause des enfants atteins de cancer, pour ainsi aider et apporter du bonheur dans les familles touchées par cette maladie.

Témoignage du beauceron Thomas Marois

Lors de cet événement, Michel Mercier, responsable des services aux élèves à l'EJM, a présenté Thomas Marois, un élève de première secondaire fréquentant l’école Jésus-Marie qui a été touché par une tumeur au cerveau à l’âge de 5 ans.

Stéphanie Poulin, enseignante et titulaire de Thomas Marois, a également accepté de monter sur scène afin d’animer le témoignage de celui-ci, accompagnée de la mère de cet élève, Sophie Nolet.

« Grâce aux dons amassés à chaque année, les hôpitaux peuvent acheter des appareils médicaux de haute performance », a expliqué Thomas Marois. « Cela m’a permis de me faire opérer en une seule étape. S’il n’y avait pas eu de sous, je me serais fait opérer en deux étapes et je me serais fait ouvrir la tête deux fois plutôt qu’une », a-t-il ajouté lors de son témoignage.

Sa mère et lui ont aussi tenu à remercier, lors de leur allocution, tous les participants de l’école Jésus-Marie pour leur participation à ce défi. « Assurez-vous que les sous vont à la bonne place », de renchérir Madame Nolet.

Notons que l’édition 2018 est enclenchée, puisque que cinq filles se sont déjà manifestées pour participer aux Défi têtes rasées Leucan l’an prochain.