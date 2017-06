Une campagne de financement de 1,25 M$ pour le presbytère de Saint-Joseph

Une campagne de financement a été lancée ce matin afin de restaurer le presbytère de Saint-Joseph.

Louis Jacques agit en tant que président d’honneur de cette campagne qui a pour but d’amasser 550 000 $ pour le projet dont le coût total est évalué à 1,25 M$. Le reste du financement proviendrait de subventions des différents paliers gouvernementaux. L’argent servira à la mise aux normes et à la mise en place de la structure et des aménagements futurs pour assurer les vocations de la bâtisse. « L’implication de partenaires financiers spéciaux et de la population en général est essentielle pour la réalisation de ces travaux, et pour en faire un “projet rassembleur” pour notre communauté. Affichons la même fierté que nos ancêtres qui n’ont pas hésité, il y a plus de 125 ans et avec des moyens beaucoup plus modestes, à construire ce bâtiment de grande envergure », a expliqué M. Jacques, qui a annoncé lors de la conférence que plus de 200 000 $ avaient déjà été amassés.

« Le bâtiment conservera sa vocation première, en demeurant le siège social de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce ainsi que la résidence du prêtre. Nous souhaitons également lui donner une vocation communautaire et récréotouristique; que la population s’approprie ses lieux : salles, aires de repos et jardin afin qu’il devienne un lieu de rencontres et d’événements, puis qu’il bonifie l’offre touristique de la Beauce et soit accessible aux touristes fervents d’histoire et d’architecture », a précisé l’un des initiateurs du projet et membre du comité de financement, Claude Cliche.

Le curé de la Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce, Victor Bernier, a exprimé son enthousiasme envers ce grand projet. « Nous sommes heureux que ce joyau du patrimoine, hérité de nos ancêtres, puisse être au service de l’ensemble des paroissiens et des citoyens. C’est avec empressement et enthousiasme que nous voulons collaborer avec le comité de rénovation du presbytère. »

C’est la Fabrique qui a initié l’idée il y a deux ans. Elle s’est donnée pour but de redonner à l’immeuble son cachet d’antan, le rendre sécuritaire et y faire les travaux nécessaires pour assurer sa pérennité. « Depuis février 2015, plus d’une trentaine de personnes sont impliquées de près ou de loin dans le projet pour s’assurer d’abord de sa faisabilité et qu’il constituerait un projet rassembleur, localement et régionalement », a indiqué M. Cliche.

Un comité de financement a été mis en place pour aller rencontrer les donateurs potentiels. Le comité souhaite avoir complété ses démarches d’ici la fin de l’année 2017.