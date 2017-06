Saint-Georges parmi les six finalistes du concours « Patelin en vedette »

Saint-Georges a été sélectionné parmi les six municipalités finalistes du concours Patelin en vedette de Coors Banquet.

Celle-ci court la chance d'accueillir un concert de musique country le 15 septembre prochain. Il mettra en vedettes Darius Rucker, gagnant d'un Grammy, Jon Pardi, lauréat de la Révélation masculine 2017 de l'Academy of Country Music, Jess Moskaluke, triple récipiendaire du titre d'Artiste country féminine de l'année de l'Association de la musique country canadienne, et le James Barker Band.

La ville gagnante sera déterminée par la population. En effet, les gens sont invités à voter pour la municipalité de leur choix sur le site Internet de Coors Banquet. Il est possible de voter une fois par jour. La période de votes se termine le 9 juillet. Saint-Georges est la seule en sol québécois, les cinq autres étant High River (Alberta), Penticton (Colombie-Britannique), Moose Jaw (Saskatchewan), Orilla (Ontario) et Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador).

« Vu le nombre ahurissant de candidatures au premier tour, il ne fait aucun doute que les gens sont fiers de leur ville. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à clamer leur grand amour pour leur patelin. Cette année, les nominations ont d'ailleurs atteint un nouveau sommet avec plus de 2 500 candidatures appuyées par des photos sur lesquelles se retrouvait toute la fierté de leurs habitants », a mentionné le directeur général du marketing de Molson Coors Canada, Chris Waldock.

La gagnante sera annoncée le 12 juillet prochain. Pour voter en faveur de Saint-Georges ou de l'une des autres villes, cliquez ici.