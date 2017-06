La PSF amasse 27 000 $ lors du Défi têtes rasées Leucan

Ce sont 52 personnes, dont 39 élèves, qui se sont mobilisés pour amasser 27 000 $ lors du Défi têtes Leucan.

Selon le directeur de la polyvalente, Robin Rodrigue, qui est lui-même passé au rasoir, cette initiative se veut un mouvement de solidarité envers une élève de quatrième secondaire de la polyvalente, Karol-Ann Guay. Karol-Ann a elle-même été victime d’un cancer, qu’elle a combattu avec succès. Elle était cette année la porte-parole régionale pour le Défi. Les enseignantes Peggy Caron et Renelle Paquet ont pris le leadership de la mobilisation dans l’école pour cette cause, à laquelle elles ont même sacrifié leur propre chevelure.

M. Rodrigue a été enchanté de la réponse obtenue de la part du personnel et des élèves de la PSF. « Quand on voit des adolescents et des adolescentes accepter de se faire couper les cheveux comme ça, j’ai trouvé cela très courageux de leur part. C’est une belle mobilisation de l’école et encore une fois, la PSF s’est démarquée », dit-il.

Quant à Karol-Ann Guay, elle se disait « très touchée » par le geste posé par les gens de son école. « C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu m’imaginer et ça va droit au cœur », lance-t-elle.