Centraide Québec et Chaudière-Appalaches investit 777 600 $ dans la région

La région Beauce-Etchemins bénéficiera, pour l’année 2017-2018, d’investissements de 777 600 $ de la part de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, dont pourront bénéficier vingt organismes du territoire impliqués dans l’aide à la communauté.

« Solidarité. C’est un mot fort pour notre région, qui l’incarne chaque jour par des actions concrètes, comme donner de son temps, s’investir auprès d’organismes ou donner à Centraide. Grâce à ses investissements, Centraide soutient des ressources indispensables qui jouent un rôle essentiel auprès de notre communauté. Nous n’avons pas tous la chance de manger à notre faim, de dormir sous un toit, de vivre sans violence ou en santé. J’encourage les gens à faire la différence en s’investissant plus directement auprès de Centraide et en donnant généreusement », a déclaré le maire de Beauceville Luc Provençal à l’occasion de la conférence de presse qui s’est tenue à l’hôtel de ville dans l’après-midi.

Le versement d’un tel montant à une vingtaine de ressources communautaires de la région permettra, pour l’essentiel, de briser l’isolement social des moins favorisés et de soutenir la réussite des jeunes. « Les donateurs ont confiance en nos choix d’investissements. Ils savent que les ressources que nous appuyons dans la Beauce-Etcheminss sont srcutées à la loupe et que nous avons des attentes très élevées envers elles. C’est notre priorité d’honorer cette confiance en nous assurant d’obtenir un maximum d’impact », a souligné le président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches Bruno Marchand.

Liste des organismes de la région qui bénéficieront des investissements par champ d'action

Soutenir la réussite des jeunes

Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière

Club Parentaide Beauce-Nord

Maison de la famille Beauce-Etchemins

Maison de la famille Nouvelle-Beauce

Maison des jeunes L'Utopie

Parentaime, Maison de la Famille des Etchemins

Ressource Le Berceau

Assurer l'essentiel

Assiettée beauceronne

Essentiel des Etchemins

Moisson Beauce

Briser l'isolement social