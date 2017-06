L'enseignant d'Arts visuels Christian Pépin honoré par l'AQPC

L’enseignant d’Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches, Christian Pépin, a reçu une mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) lors du congrès annuel de l’organisation, vendredi dernier à Montréal.

Les mentions d’honneur de l’AQPC visent à reconnaître le travail d’enseignants du réseau collégial qui s’illustrent par leur engagement pédagogique, leur contribution à la qualité de l’enseignement, leur compétence, leur dévouement et la passion qu’ils mettent au quotidien pour aider les étudiants à comprendre et à réussir.

Ancien étudiant d’arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches, Christian Pépin y enseigne la même matière depuis 2001. Il est reconnu par ses pairs pour sa facilité à transmettre de nouvelles connaissances aux étudiants. Il a le souci insatiable d’améliorer son enseignement par le biais des nouvelles technologies, que ce soit par l’intégration du tableau interactif, de l’ordinateur, de la tablette iPad ou de différents logiciels.

L’implication de l’enseignant ne se limite pas à son département. Celui-ci participe à des projets avec les départements de Gestion des communications graphiques et de Langues. Il collabore régulièrement à des activités organisées par le socioculturel du Cégep. Il supervise la participation des étudiants à l’exposition intercollégiale d’arts visuels. Il contribue à la promotion des expositions présentées à la Galerie d’art de la bibliothèque du Cégep et organise, avec ses collègues, l’exposition annuelle des finissants en Arts visuels.

M. Pépin est l’un des 59 lauréats québécois des mentions d’honneur dont la ministre Hélène David a vanté les mérites. « Ils sont autant d’illustrations de la vitalité pédagogique du réseau collégial, autant de signes que ce réseau est engagé envers des formations de qualité. Les enseignants qui transmettent leur passion sont l’âme des cégeps et collèges de la province ».

L’AQPC a pour mission de promouvoir, stimuler et soutenir le développement ainsi que l’évolution de la pédagogie collégiale. Plus de 1 300 pédagogues ont participé au 37e congrès annuel afin d’améliorer leurs pratiques, apprendre de leurs collègues et favoriser la persévérance et la réussite des étudiants.

Il a reçu cette prestigieuse distinction des mains de la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, et du président de l’AQPC, Richard Moisan.