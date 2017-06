Près d’1M$ ramassés pour le développement du centre collégial de Sainte-Marie

La campagne de levée de fonds pour le développement du centre collégial de Sainte-Marie, amorcée le 13 octobre dernier, a permis à la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches de récolter un montant total de 1 068 000 $, dépassant largement l’objectif initial de 750 000 $.

« Les gens d’affaire, les élus et la population comprennent que le développement du centre collégial de Sainte-Marie contribue à l’essor économique et social de la Nouvelle-Beauce et de ses environs. Leur générosité est une puissante marque de confiance envers les jeunes qui leur succéderont un jour sur le marché du travail et aux niveaux politique et entrepreneurial », a déclaré Michel Rouleau, coprésident de la campagne de financement auprès de Claudia Faucher. Selon cette dernière, « le centre permet aux jeunes gens de notre région de profiter d’une formation collégiale de haut niveau et aux entrepreneurs de garder un œil sur une relève qualifiée, formée près de chez eux. »

Le président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, René Allen, s’est dit impressionné par la réponse du milieu des affaires. Il a précisé que l’argent ramassé permettra de soutenir le développement du Cégep à Sainte-Marie et d'intensifier le programme de bourses offertes aux étudiants du centre. Quant au directeur de l’établissement, Mario Landry, il a indiqué qu’un programme de Techniques de comptabilité et gestion, avec un cheminement bilingue, serait bien mis en place là-bas dès l’automne 2018 ainsi qu’un laboratoire de sciences pour éviter les déplacements jusqu’à Saint-Georges des étudiants en Sciences de la nature.

Rappelons que l’établissement a enregistré une hausse de 28% de ses demandes d’admission pour l’automne prochain.