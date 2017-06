Saint-Joseph vise un quatrième fleuron lors de sa reclassification des Fleurons du Québec

Saint-Joseph tentera d’obtenir un quatrième fleuron lors de la visite des évaluateurs des Fleurons du Québec.

« La Ville espère bien pouvoir atteindre un 4e fleuron, lors de l’évaluation 2017 et c’est tous ensemble que nous atteindrons cet objectif », affirme le maire, Michel Cliche. En effet, la Ville accueillera de nouveau les juges, qui lui avaient décerné trois fleurons lors de leur premier passage en 2014. Elle invite donc la population et les commerces à faire comme elle et se préparer pour leur évaluation.

« Le renouvellement de notre adhésion nous permet de recevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, à l’automne 2017, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du Québec », souligne M. Cliche.

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. L'an dernier, 42 municipalités ont réussi à décrocher un fleuron additionnel lors de leur visite de reclassification. C'est dans cet esprit que l'ensemble des Joselois est invité à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, car il s'agit d'un défi collectif.

Les classificateurs Fleurons du Québec évalueront la Municipalité au cours de l'été. Ils visiteront 60 % du territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal.

Les points sont répartis dans cinq domaines d'embellissement :

340 points attribués au Domaine municipal

230 points attribués au Domaine résidentiel

180 points attribués au Domaine institutionnel

140 points attribués au Domaine commercial et industriel

160 points attribués aux initiatives communautaires et au développement durable

Le programme de classification horticole des Fleurons du Québec regroupe 376 municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 40 % des citoyens québécois.