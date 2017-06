L'ABBS étend son service de popote roulante à Saint-Georges

Saint-Georges sera desservie par la popote roulante de l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) à compter du 19 juin.

C’est grâce à un soutien financier du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), qui servira à payer les frais de kilométrage du bénévole dans le cadre de l’entente Soutien aux personnes âgées, que le service peut être offert.

La popote roulante vise d’abord à permettre aux personnes âgées de demeurer à domicile le plus longtemps possible, et ce, dans les meilleures conditions possible. Le service s’adresse aux personnes âgées, en perte d’autonomie, en convalescence et aux proches aidants. De plus, en contexte d’épuisement ou de rétablissement, il peut être difficile d’avoir le niveau d’énergie nécessaire pour faire les démarches en vue d’obtenir certains services. L’ABBS offre donc un accompagnement personnalisé selon les besoins de sa clientèle.

« Il nous fait plaisir d’ajouter la popote roulante à notre offre de service déjà étendue (accompagnement-transport, répit pour les proches aidants, groupes de proches aidants, Viactive, Service convalescence, Visites et téléphones d’amitié, aide alimentaire et service d’entraide). La popote roulante permet d’aller rejoindre les personnes âgées plus vulnérables et de les aider à maintenir leur autonomie. Enfin, la visite du baladeur permet une certaine vigie et une sécurité », mentionne la directrice générale de l’ABBS.