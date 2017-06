Les finissants en Sciences humaines du CBA découvrent l'Europe de l'Est

Trente-neuf finissants en Sciences humaines du Cégep Beauce-Appalaches et trois de leurs enseignants reviennent d’un enrichissant périple d’une dizaine de jours dans cinq pays de l’Europe de l’Est. Des visites en République tchèque, Pologne, Hongrie et Autriche figuraient sur l’horaire dès le départ. Un séjour imprévu s’est ajouté à Bratislava en Slovaquie, la ville qui a vu grandir les fameux frères Stastny.

C’était le 16e voyage annuel de sciences humaines. Il revêt un caractère touristique mais aussi académique puisque les étudiants doivent présenter à leurs collègues les projets-synthèse qu’ils ont réalisés sur des sujets liés aux pays qu’ils visitent. Chaque sujet est abordé selon deux des disciplines des sciences humaines (psychologie, géographie, histoire, économie, sociologie, politique, etc.). Les présentations ont souvent lieu sur des sites qui ont un rapport avec le sujet traité.

Il a, entre autres, été question d’expériences médicales nazies, des effets de la fin de la guerre froide, de la crise des migrants et de la montée des groupes extrémistes en Europe de l’Est. Avant la visite guidée du camp d’Auschwitz, deux groupes ont parlé de l’importance du souvenir de l’Holocauste et de l’impact qu’a, encore aujourd’hui, le tristement célèbre camp de concentration. « La visite du camp a été un moment intense de notre voyage, explique l’enseignant Michel Fabre Junior. Silence total du groupe pendant et après la visite. Je crois que chacun ruminait en lui un trop plein d’émotions ».

La visite des appartements et du cabinet de consultation du docteur Sigmund Freud à Vienne a ouvert la porte à la présentation d’un travail sur le contexte de mise en place des théories du père de la psychanalyse. Un autre groupe a parlé de l’importance de la musique classique dans la capitale autrichienne après la visite du Théâtre des États, un lieu fortement associé à Mozart et à son opéra Don Giovanni. Les enseignants ont par ailleurs été surpris de l’intérêt porté par les étudiants à l’impératrice Sissi lors de la visite de son château de Schönbrunn.

Les étudiants ont apprécié le caractère historique de Prague, Cracovie et Vienne. Ils ont été ébahis par l’immensité de la mine de sel dans laquelle ils sont descendus à Wieliczka en Pologne. Exploitée à partir du XIIIe siècle, elle compte plus de 300 kilomètres de galeries. On y trouve même, à quelques centaines de mètres sous terre, une église et une salle de réception pouvant accueillir 2000 personnes.

« Durant notre voyage, nous avons réalisé l’influence qu’a eu le règne communiste sur l’Europe de l’Est, conclut Michel Fabre Junior. Elle se reflète sur l’architecture des villes et le mode de vie de leur population ».

Précisons que les étudiants ont défrayé une partie de leur voyage à l’aide de différentes activités de financement. Ils ont également reçu l’appui de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches et de nombreux commanditaires.