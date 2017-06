Un don de 2 500 $ pour Opération Enfant Soleil

La classe de l’éducation des adultes de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE), basée à l’école Notre-Dame à Lac-Etchemin, a remis un montant de 2 500 $ au Téléthon Opération Enfant Soleil le dimanche 4 juin dernier.

Cette classe a permis à des élèves de 25 à 80 ans atteints d’une déficience intellectuelle, physique ou d’un trouble du spectre de l’autisme d’organiser quatre activités de financement dès le début de l’année scolaire.

Accompagnés de leur enseignante et de l’éducatrice spécialisée, ils ont mis du temps, du cœur et de la joie dans l’organisation de la vente de fleurs et de cartes de Noël lors du marché des artisans à Lac-Etchemin.

La deuxième activité de financement a été un souper spaghetti suivi d'une crèche vivante et d'une chorale de Noël. Les élèves ont aussi participé à l'organisation d’une disco sur patins dans la semaine de relâche. Finalement, une vente de fleurs pour la fête des Mères a été réalisée à l'école.

La CSBE tient à remercier tous les participants, bénévoles et entreprises ayant contribué à cette campagne de financement pour le Téléthon Opération Enfant Soleil.