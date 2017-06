Des subventions totalisant 70 000 $ pour trois festivals de la région

Des subventions totalisant 70 000 $ ont été accordées à trois festivals de la région par le ministère du Tourisme.

Cette somme représente une augmentation de 30 000 $ par rapport à la même période en 2016, et elle permettra de soutenir deux festivals et événements de plus. « Ces festivals et événements sont au coeur de notre offre touristique estivale. Ils permettent de mettre à l’avant-scène la richesse que nos communautés ont à faire découvrir. Ils aident également à promouvoir la culture et l’économie locale en amenant chaque année de nombreux visiteurs à découvrir la magnifique région qu’est la Beauce », a mentionné M. Busque.

Événements Dates Subventions ($) Nashville en Beauce (Saint-Prosper) 27 juillet au 6 août 17 000 Woodstock en Beauce (Saint-Éphrem) 28 juin au 2 juillet 34 000 Symposium international de la sculpture (Saint-Georges) 28 mai au 18 juin 19 000

L’annonce de l’aide financière a été faite hier par le député de Beauce-Sud, Paul Busque, au nom de la ministre du Tourisme, Julie Boulet. « Les festivals et événements sont un levier important du développement touristique et ils constituent un produit d’appel pour l’ensemble des régions du Québec. En attirant des dizaines de milliers de visiteurs, les événements de la région contribuent à rehausser l’offre touristique et offrent au Québec une belle vitrine à l’international », a ajouté la ministre.

L’appui consenti provient du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé cette année.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d’année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.