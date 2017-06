L’APHC présente l’exposition « Nous sommes avec vous »

Les membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) ont présenté les œuvres qu’ils ont réalisées tout au long de l’année 2016-2017 pendant les cours d’arts offerts par Michel Bélanger le mardi 13 juin 2017 de 13h à 14h30.

Lors de l’exposition, « Nous sommes avec vous », tous les participants ont pris la parole afin de présenter leur œuvre. Ils ont également tous reçu un certificat de compétence de la part de la directrice adjointe du Centre de formation des Bâtisseurs, Lorraine Turcotte, ou de la conseillère pédagogique à la Commission scolaire Beauce-Etchemin, Marie-Lee Thibault-Trépanier.

Des intervenantes et la directrice générale de l’APHC, Chantal Larivière, Mme Turcotte, Mme Thibault-Trépanier, ainsi que les membres de la famille et les proches de chaque artiste ont assisté à l’événement.

L’idée principale derrière l’exposition avait pour objectif la révélation de soi. « Certains affirment que la meilleure façon de connaître une personne est de regarder dans ses yeux et d’ainsi voir tout ce qu’ils nous révèlent, que nous pouvons y voir la personnalité unique de chacun, ses attitudes et ses comportements, sa confiance comme sa méfiance, son bonheur comme son chagrin. Ils seraient ainsi la partie la plus sincère du visage », a mentionné Mme Larivière, par voie de communiqué. M. Bélanger a donc pris une photo d’un des yeux de chacun de ses élèves pour qu’ils puissent les reproduire sur une toile.

La directrice générale tenait également à partager certaines des compétences acquises lors de la réalisation de ce projet :

Je suis capable de me présenter à une nouvelle personne.

J’offre mon aide à quelqu’un quand il en a besoin.

Je suis capable de donner et de recevoir des compliments.

« Au final, ce projet nous a permis d’en apprendre un peu plus sur eux, car au fond, les yeux sont le miroir de l’âme. », a-t-elle conclu.