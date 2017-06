Un nouvel uniforme pour les élèves de l'école Jésus-Marie

L’école Jésus-Marie de Beauceville a décidé de modifier son code vestimentaire afin de le simplifier et de l’uniformiser. Le nouveau règlement entrera en vigueur le 29 août prochain, soit la première journée de la prochaine année scolaire.

Cette décision a pour objectif, entre autres, de réduire les coûts pour les parents. En effet, les nouveaux vêtements seront vendus directement dans l’établissement scolaire. Ils seront fournis par l’entreprise beauceronne Lori-Alexa. Selon la direction, cette décision fera en sorte que les parents économiseront, puisqu’ils seront vendus à des prix « plus que compétitifs » par les élèves du « Vox Populi ».

Concrètement, le port du polo est maintenu, mais celui-ci devra obligatoirement être aux couleurs choisies par l'École Jésus-Marie avec le logo brodé de l’école. À cela s'ajoutent quelques modèles de chandails ou vestes à manches longues avec le logo de l’école Jésus-Marie ou des Lynx lors des journées plus froides. Ils seront les seuls vêtements pouvant aller par-dessus le polo. Aucun autre par-dessus ne sera autorisé. D’autres articles facultatifs tels que des casquettes, tuques, t-shirt, pantalons de joggings, bouteille d’eau seront également offerts.

Les élèves et les parents sont invités l’une des séances d'essayage qui auront lieu les 20 et 26 juin selon l’horaire suivant : de 17h30 à 18h30 pour les élèves dont le nom de famille comme par les lettres comprises entre A et F, de 18h30 à 19h30 pour les lettres entre G et P et de 19h30 à 20h30 pour les lettres entre Q et Z. L’horaire est le même, peu importe la journée à laquelle vous choisissez de venir. Une séance d’essayage est aussi prévue le 27 juin, de 14h à 16h. Elle s’adresse à tous.

Notons qu’il est aussi possible de commander via le site Internet de l’école Jésus-Marie (cliquez ici). Le paiement se fera le jour même de l’achat par carte de crédit, de débit et en argent comptant. En commandant avant midi le 28 juin, une économie de 5 $ par item sera offerte.

Les vêtements seront remis les 22 et 23 août, de midi à 20h. Les élèves de première secondaire pourront également les récupérer le 24 août, lors de la rencontre d’information de parents.